Американская школьница взяла на выпускной картонного Дэнни ДеВито. В ответ он сделал картонную девушку и пошел с ней в бар

Школьница из Пенсильвании не смогла найти себе живого спутника на выпускной вечер, поэтому решила пойти с картонным. Эллисон Клосс купила на Амазоне фигуру актера Дэнни ДеВито за 100 долларов и тележку, чтобы было полегче гулять вместе, пишет tjournal.ru . Притом ДеВито повезло: девушка выбирала между ним и телеведущим и популяризатором науки Биллом Наем, но оказалось, что фигуру актера легче достать.

А через полмесяца оказалось, что это взаимно. Роб Макэлхенни, режиссер сериала «В Филадельфии всегда солнечно», в котором снимается ДеВито, опубликовал фотографию актера, сидящего в баре с картонной фигурой выпускницы. «Эй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в Paddyʼs», — написал Макэлхенни.