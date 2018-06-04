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Американская школьница взяла на выпускной картонного Дэнни ДеВито. В ответ он сделал картонную девушку и пошел с ней в бар

05.06.2018 17:53 — Разное | KYKY  
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Школьница из Пенсильвании не смогла найти себе живого спутника на выпускной вечер, поэтому решила пойти с картонным. Эллисон Клосс купила на Амазоне фигуру актера Дэнни ДеВито за 100 долларов и тележку, чтобы было полегче гулять вместе, пишет tjournal.ru. Притом ДеВито повезло: девушка выбирала между ним и телеведущим и популяризатором науки Биллом Наем, но оказалось, что фигуру актера легче достать. 

А через полмесяца оказалось, что это взаимно. Роб Макэлхенни, режиссер сериала «В Филадельфии всегда солнечно», в котором снимается ДеВито, опубликовал фотографию актера, сидящего в баре с картонной фигурой выпускницы. «Эй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в Paddyʼs», — написал Макэлхенни.

 
 
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Школьница из Пенсильвании не смогла найти себе живого спутника на выпускной вечер, поэтому решила пойти с картонным. Эллисон Клосс купила на Амазоне фигуру...
 
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