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Американская школьница взяла на выпускной картонного Дэнни ДеВито. В ответ он сделал картонную девушку и пошел с ней в бар
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Школьница из Пенсильвании не смогла найти себе живого спутника на выпускной вечер, поэтому решила пойти с картонным. Эллисон Клосс купила на Амазоне фигуру актера Дэнни ДеВито за 100 долларов и тележку, чтобы было полегче гулять вместе, пишет
А через полмесяца оказалось, что это взаимно. Роб Макэлхенни, режиссер сериала «В Филадельфии всегда солнечно», в котором снимается ДеВито, опубликовал фотографию актера, сидящего в баре с картонной фигурой выпускницы. «Эй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в Paddyʼs», — написал Макэлхенни.
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Американская школьница взяла на выпускной картонного Дэнни ДеВито. В ответ он сделал картонную девушку и пошел с ней в бар
Школьница из Пенсильвании не смогла найти себе живого спутника на выпускной вечер, поэтому решила пойти с картонным. Эллисон Клосс купила на Амазоне фигуру...
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