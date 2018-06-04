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Минфин ограничил максимальную цену размещения жилищных облигаций

05.06.2018 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси ограничило максимальную цену продажи жилищных облигаций, которые используются в качестве инструмента покупки строящегося жилья.

"Жилищная облигация имеет номинальную стоимость, которая не может быть ниже максимально допустимой цены размещения жилищной облигации более чем на 30%", - сказано в комментарии Минфина к постановлению ведомства N33, которое вносит изменения в действующий порядок обращения жилищных облигаций.

Данная норма принята для защиты интересов владельцев жилищных облигаций и предотвращения случаев нарушения их прав, связанных с занижением эмитентами жилищных облигаций их номинальной стоимости, поясняют в Минфине. Как правило, при размещении эмитентом жилищных облигаций цена их продажи превышает номинальную стоимость.

Также Минфин ввел требование к эмитенту жилищных облигаций указывать в проспекте эмиссии сведения о максимально допустимой цене размещения жилищной облигации.

В соответствии с документом, застройщики смогут выпускать жилищные облигации только отселения жильцов подлежащих сносу домов и фактического сноса объектов недвижимого имущества на земельном участке, где планируется строительство жилья.

Постановлением N33 введены нормы, которые позволят избежать ситуаций, ухудшающих положение владельцев жилищных облигаций в случае объявления застройщиком досрочного погашения жилищных облигаций при отсутствии достроенного жилого дома.

Постановление N33 вступает в силу с 3 сентября 2018 года и не распространяется на ранее заключенные договора с застройщиками-эмитентами жилищных облигаций.

В Беларуси широко распространена практика продажи строящегося жилья за жилищные облигации. При этом цена продажи облигаций, как правило, превышает номинал в 3-4 раза. Условия договоров предусматривают, что в случае нарушения обязательств застройщиком, погашение облигаций осуществляется по их номинальной стоимости. Таким образом, потенциальные собственники жилья могут вернуть в лучшем случае 25-30% от фактического объема переданных застройщику средств.

 
 
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Министерство финансов Беларуси ограничило максимальную цену продажи жилищных облигаций, которые используются в качестве инструмента покупки строящегося жилья.
 
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