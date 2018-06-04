10 гектаров леса и сухой травы загорелось в Чернобыльской зоне на Украине

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская область) во вторник утром произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 гектаров, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

По состоянию на 16.00 местного времени к тушению пожара были привлечены 29 единиц техники и 126 человек, а также два самолета АН-32П и вертолет Ми-8. "Авиацией ГСЧС осуществлено два сброса воды (10,5 тонн)", - добавили в службе.

Ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной (5 класса) опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.