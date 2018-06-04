Очередной молочный конфликт Беларуси и РФ будет обсужден в ЕЭК в среду – Сидорский

Коллегия Евразийской экономической комиссии в среду на внеочередном заседании рассмотрит вопрос введения Россельхознадзором ограничений на поставки белорусской молочной продукции в РФ, заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

"Сегодня по моей инициативе вносим на внеочередное заседание коллегии Евразийской экономической комиссии в среду вопрос о нарушении Российской Федерацией условий договора об Экономическом союзе, о грубом нарушении порядка принятия решений о поставках продукции внутри Союза", - сказал С.Сидорский порталу TUT.by во вторник.

"Это барьер и все члены коллегии, кого уже ознакомили с решением Россельхознадзора, поддерживают вынесение этого вопроса", - заявил министр ЕЭК.

Он добавил, что на заседание пригласят заинтересованных представителей России и Беларуси, с тем, "чтобы максимально быстро принять решение об отмене запрета как противоречащего условиям договора".

Ранее во вторник С.Сидорский заявил журналистам, что Россельхознадзор нарушает действующие в ЕАЭС принципы, вводя ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси.

"Нет сегодня ни у кого права останавливать целые отрасли и подотрасли. И если мы строим Евразийский экономический союз, союз равных экономических партнеров, то должны выполняться те обязательства, которые закреплены в уставных документах", - подчеркнул С.Сидорский.

Как сообщалось, с 6 июня Россельхознадзор запрещает поставки в РФ белорусских молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в таре объемом более 2,5 литра. По заявлению ведомства, это связано "с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси".