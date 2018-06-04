В Малорите мужчина во время прогулки с внуком обнаружил останки 11 человек

Как сообщили представители Государственного комитета судебных экспертиз, 4 июня в правоохранительные органы обратился мужчина. Он сообщил, что во время прогулки с внуком обнаружил предположительно человеческие останки.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. В результате эксперты пришли к выводу, что обнаруженные останки могли принадлежать десяти мужчинам и одной женщине.

В данный момент проводится ряд экспертиз, которые позволят определить давность захоронения. Специалисты отметили, что на данной территории в 1940-х годах проходили военные действия.