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В чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

05.06.2018 18:12 — Разное | ОНТ  
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив. 

Примерная площадь возгорания – 10 га. В тушении принимают участие более 20 единиц техники и свыше 100 человек. Также задействована авиация. 

 
 
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​Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной...
 
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