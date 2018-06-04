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В чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.
Примерная площадь возгорания – 10 га. В тушении принимают участие более 20 единиц техники и свыше 100 человек. Также задействована авиация.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной...
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