В чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины, в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив.

Примерная площадь возгорания – 10 га. В тушении принимают участие более 20 единиц техники и свыше 100 человек. Также задействована авиация.