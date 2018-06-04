Семи предприятиям государство возместит проценты по кредитам

Семи белорусским предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, в 2018 году возмещаются проценты за пользование банковскими кредитами.

Такая информация содержится в постановлении правительства № 418 от 2 июня 2018 года.

В числе предприятий: открытые акционерные общества «Белорусский металлургический завод», «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», «Гомсельмаш», «Минск Кристалл», «Здравушка-милк», «Ольса» и «Бабушкина крынка».

Проценты будут возмещаться за счет средств, которые в республиканском бюджете предусмотрены на «прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств».

Согласно постановлению, средства, выделяемые предприятиям, будут использоваться ими в 2018-2019 годах для реализации инвестиционных проектов.

Предельная сумма возмещения в 2018 году составит около 4,8 млн евро и 534 тыс. рублей по кредитам в белорусских рублях.