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Россия вновь ограничивает поставки белорусской молочной продукции

05.06.2018 18:18 — Разное | ОНТ  
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Запрет на ввоз в Россию любой белорусской молочной продукции в таре объёмом более 2,5 литра вступает в силу с 6 июня. Новые ограничения на поставки молока из Беларуси. Речь идёт о молоке, сливках, сгущёнке, сыворотке, концентратах молочного белка, т.е. о том, что в дальнейшем идёт на переработку или розлив в более мелкую тару. 

Санитарное ведомство России ссылается на якобы ненадлежащее качество и небезопасность белорусского молока. Претензии уже направлены в наше Министерство сельского хозяйства.

Эксперты утверждают, что очередной запрет связан с началом так называемого сезона большого молока. Сейчас в России избыток собственного сырья. Кроме того, из-за локального перепроизводства закупочные цены на сырое и сухое молоко в России критически упали. Ограничениями страна поддерживает своего производителя, устраняя конкурентов. В Евразийской экономической комиссии заявляют, что запрет нарушает нормы ЕАЭС и создаёт опасные прецеденты для всего рынка стран «пятёрки».

Сейчас стороны должны приступить к консультациям. Вопрос запрета поставок молочной продукции, вероятно, будет обсуждаться и на уровне глав правительств. В Москве на следующей неделе пройдёт заседание Совета министров Союзного государства. 

 
 
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​Новые ограничения на поставки молока из Беларуси. Речь идёт о молоке, сливках, сгущёнке, сыворотке, концентратах молочного белка, т.е. о том, что в дальнейшем идёт...
 
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