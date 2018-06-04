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Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске
Новости Беларуси. Более полутора тысяч зрителей из разных уголков страны 5 июня собрал благотворительный концерт в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это люди, которые подвержены различным недугам. Бодрость духа для них немаловажна. Поднимали настроение публике артисты эстрады. Это Александр Солодуха, Тео, Алёна Ланская. Праздник проходит уже шестой год подряд.
Эту добрую традицию заложил народный артист Беларуси Александр Тиханович, которого, к сожалению, уже нет с нами. Сама площадка возле минского дома-интерната для пожилых и инвалидов превратилась 5 июня не только в концертную, но и танцевальную.
Такие концерты не только улучшают настроение людей с ограниченными возможностями, но и налаживают их здоровье. Музыкальный подарок зрителям преподнесли несколько десятков исполнителей. С каждым можно было сделать фото на память.
Анастасия Тиханович, певица:
Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Перед концертом здесь развернулся настоящий город мастеров. Жители дома-интерната презентовали выставку своего творчества. Традиционно эта благотворительная акция проводится два раза в год.
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч зрителей из разных уголков страны 5 июня собрал благотворительный концерт в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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