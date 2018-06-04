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«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения
Новости Беларуси. В Минской области готовятся к переписи населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Воложинском районе уже определили планы мероприятий накануне масштабной госпрограммы. К началу сентября все строения региона обозначат номерными знаками и таблицами с названиями улиц.
Галина Моложавая, начальник отдела статистики Воложинского района:
Проводится информационно-разъяснительная работа о целях и задачах переписи населения, о важности данного мероприятия для каждого жителя нашего района.
Всеобщий подсчет жителей страны пройдет в октябре 2019 года. Его проведут путем личного опроса населения и использования административных источников. Для этого в каждом районе привлекут временный персонал.
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«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения
Новости Беларуси. В Минской области готовятся к переписи населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Воложинском районе уже определили планы мероприятий...
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