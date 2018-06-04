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За сутки в Минской области произошло два пожара на фермах: подробности
Новости Беларуси. Горят леса: в Борисовском районе пожар охватил территорию в три гектара. В ликвидации были задействованы 10 единиц техники и 36 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вечером 4 июня боролись с огненной стихией и около деревни Брыльки Воложинского района. На место пожара прибыли 8 единиц техники. Справиться с чрезвычайным происшествием помогали 60 человек. Всего в Минской области ликвидировали возгорания в восьми регионах.
В Борисовском, Воложинском и Молодечненском районах спасатели продолжают бороться с огнем.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам и гостям столичной области, чтобы были бдительнее и прежде всего берегли ту природу, которая нас окружает. Если вы стали свидетелем лесного пожара, то необходимо сразу же позвонить в службу спасения по телефону 101 или 112, покидать место пожара навстречу ветру и избегать в качестве убежища просеки или дороги, которые окружены хвойным лесом.
Пожар зафиксировали и в Смолевичском районе. Здесь горел телятник. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 24 животных. Причины происшествия устанавливаются.
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Новости Беларуси. Горят леса: в Борисовском районе пожар охватил территорию в три гектара. В ликвидации были задействованы 10 единиц техники и 36 человек, сообщили в...
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