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Для нас это было неожиданно. Леонид Заяц прокомментировал приостановку поставок в Россию белорусской молочки
Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на полях международной специализированной выставки «Белагро-2018» прокомментировал приостановку поставок молочки из Беларуси в Россию.
Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россельхознадзор с шестого июня приостанавливает поставки белорусской молочки в Россию в таре более двух с половиной литров.
Леонид Заяц:
Министр добавил, что так наша страна-соседка выбивает с рынка белорусские предприятия, проявляя протекционизм.
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Для нас это было неожиданно. Леонид Заяц прокомментировал приостановку поставок в Россию белорусской молочки
Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на полях международной специализированной выставки «Белагро-2018»...
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