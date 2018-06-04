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Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами
Новости Беларуси. Парламентарии намерены придать импульс сотрудничеству Беларуси и Чехии в сфере высоких технологий. Об этом договорились сенаторы обеих стран на встрече в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны готовы поддерживать регулярные контакты, способствовать укреплению взаимоотношений во всех сферах с учетом национальных интересов (
Франтишек Бублан, председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности сената парламента Чехии:
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Новости Беларуси. Парламентарии намерены придать импульс сотрудничеству Беларуси и Чехии в сфере высоких технологий. Об этом договорились сенаторы обеих стран...
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