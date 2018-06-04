Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и Европейский банк реконструкции и развития заключили соглашение о взаимопонимании. Церемония состоялась сегодня в белорусском Министерстве иностранных дел.

Влиятельную финансовую структуру на переговорах представлял вице-президент Алан Пию. Договор поспособствует притоку инвестиций. В этом году в Беларуси банк может выйти на рекордный уровень. Сейчас этот показатель составляет около 250 миллионов долларов. Однако ведутся переговоры о приросте до миллиарда. Европейский банк, созданный для поддержки рыночной экономики, – это один из крупнейших инвесторов в Европе. Сегодня же стороны обсудили развитие сотрудничества на государственном уровне.