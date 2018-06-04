Дональд Трамп борется за право блокировать людей в Twitter

Департамент юстиции США подал апелляцию на недавнее решение суда, которое признало блокирование американским президентом пользователей в Twitter нарушением их конституционных прав, пишет Engadget.





Возможность блокировать неугодных читателей, очевидно, очень важна для Дональда Трампа, известного фаната Twitter. Настолько, что специалисты американского Департамента юстиции опротестуют майское судебное решение о том, что блокировка является нарушением Первой поправки Конституции США.

Позиция Белого дома заключается в том, что профиль @RealDonaldTrump является личным, и поэтому в его отношении нельзя применять конституционное «мерило». Нынешнего президента США не устраивает и предложенная судьёй возможность скрывать нелюбимых пользователей из ленты — он принципиально хочет оставить за собой право блокировать всех, кого считает нужным.