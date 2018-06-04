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Младенец попал в больницу с ожогами лица второй степени - прабабка окропила «святой» водой
Религиозная женщина хранила «святую воду» в бутылке из-под уксуса.
В Жлобинскую райбольницу в ночь с 3 на 4 июня поступил ребенок младше одного года. Врачи диагностировали ожоги второй степени.
Вскоре родственники малыша выяснили причину ожога - прабабушка ополоснула малыша святой водой. Выяснилось, что религиозная женщина хранила свою «святую воду» в бутылке из-под уксуса. Очевидно, она не удосужилась стерилизовать тару или хотя бы промыть. Даже малой концентрации уксусной кислоты хватило, чтобы повредить нежную кожу младенца.
Сейчас малыш проходит лечение и идет на поправку. Бабушкиными молитвами и усилиями медиков, - сообщают
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Религиозная женщина хранила «святую воду» в бутылке из-под уксуса.
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