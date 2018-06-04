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В Орше водитель наехал на переходе на 4-летнюю девочку. Следствию нужны свидетели
4 июня в Орше на переходе под колеса попала 4-летняя девочка. По информации Следственного комитета, она с матерью пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора в то время, как автомобиль BMW-525 совершал правый поворот. Женщина не пострадала, ребенок доставлен в витебскую больницу. СК возбудил уголовное дело и просит отозваться свидетелей ДТП.
Произошло все в 16:25, 39-летний водитель поворачивал направо с улицы Могилевской на Черняховского, пишет
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Подозреваемый подписал обязательство о явке. В момент аварии он был трезв.
Следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии. Свидетелей просят связаться с оперативно-дежурной службой УСК по Витебской области по телефону +375 (33) 399-80-44 (круглосуточно).
В СК напоминают: дети не чувствуют опасности на дорогах, поэтому водителям при проезде регулируемых переходов следует быть особо внимательными, а родители должны держать детей за руку и не отпускать от себя при переходе проезжей части.
Также в Минске ищут свидетелей наезда на пешехода около Белгосцирка. Это случилось 15 апреля 2018 года около 16:05. Volkswagen Polo сбил пешехода вне перехода. Последний двигался слева направо по отношению к автомобилю. Всех возможных очевидцев просят звонить по телефону 8 (017) 398-97-64.
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4 июня в Орше на переходе под колеса попала 4-летняя девочка. По информации Следственного комитета, она с матерью пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал...
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