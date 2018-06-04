В Орше водитель наехал на переходе на 4-летнюю девочку. Следствию нужны свидетели

Auto.Onliner . Произошло все в 16:25, 39-летний водитель поворачивал направо с улицы Могилевской на Черняховского, пишет





Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Подозреваемый подписал обязательство о явке. В момент аварии он был трезв.









Следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии. Свидетелей просят связаться с оперативно-дежурной службой УСК по Витебской области по телефону +375 (33) 399-80-44 (круглосуточно).





В СК напоминают: дети не чувствуют опасности на дорогах, поэтому водителям при проезде регулируемых переходов следует быть особо внимательными, а родители должны держать детей за руку и не отпускать от себя при переходе проезжей части.



