Опережаем только украинцев. Как отличается средняя зарплата в Беларуси и у соседей

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средняя зарплата в Беларуси отличается от заработков соседей. посмотрел, как средняя зарплата в Беларуси отличается от заработков соседей.





Средняя апрельская зарплата в Украине составила 652 белорусских рубля (суммы пересчитаны в рубли по курсу Нацбанка Беларуси на 4 июня). По сравнению с мартом она поднялась на 1,2%. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане — нашего соседа по ЕАЭС — в апреле составила 923 рубля.





В России средняя зарплата, по оценке Росстата, в апреле составила 1408 белорусских рублей. Это на 12,1% больше, чем в апреле.









В Эстонии средняя зарплата в первом квартале 2018 года составила 2913 рубля, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя зарплата работников в Польше за первый квартал 2018 года составила 2565 рубля.





Средняя зарплата в Литве в первом квартале 2018 года составила 2100 рублей: в государственном секторе — 2076 рублей, в частном — 2111 рубля. По данным Департамента статистики, по сравнению с 4 кварталом 2017 г. средняя зарплата в Литве увеличилась на 1,2%. В Латвии зарплата до уплаты налогов в первом квартале 2018 года составила 2254 рубля.