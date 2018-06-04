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ГУВД: электронные обращения по фактам нарушений ПДД будут оставлены без рассмотрения

05.06.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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Несложно догадаться, что именно подтолкнуло ГУВД Мингорисполкома напомнить о законодательстве в области электронных обращений и писем в свой адрес. Очевидно, этих самых обращений стало слишком много.

В милиции подчеркнули, что начать административный процесс по электронному обращению фактически невозможно. Выходит, все высланные по сети видео и фото нарушений ПДД без личного визита в отделение не имеют веса, пишет auto.onliner.by

«Электронная форма подачи заявления предусмотрена только для обращений, направляемых в адрес электронной почты организации в порядке Закона РБ „Об обращениях граждан и юридических лиц“, — аргументируют в ГУВД Мингорисполкома. — В соответствии со статьями 2 и 15 действие этого Закона не распространяется на обращения, подлежащие рассмотрению в соответствии с законодательством, определяющим порядок ведения административного процесса. А заявления о нарушении ПДД содержат вопросы, подлежащие рассмотрению именно в порядке административного законодательства».


«Порядок рассмотрения таких заявлений регламентирован нормами ПИКоАП, — объяснили в милиции. — В соответствии со статьями 9.1 и 9.2 ПИКоАП поводами к началу административного процесса являются письменное либо устное заявление (заносится в протокол), подписанные физлицом. Электронная форма подачи заявлений ПИКоАП не предусмотрена, начать административный процесс по электронному обращению фактически невозможно»

Обращения по фактам нарушений ПДД будут оставлены без рассмотрения по существу, резюмируют в Главном управлении внутренних дел. Предлагают в случае личного выявления нарушений Правил обращаться в дежурную часть ближайшего РУВД либо сообщать о правонарушении по телефону 102 (круглосуточно).


 
 
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Несложно догадаться, что именно подтолкнуло ГУВД Мингорисполкома напомнить о законодательстве в области электронных обращений и писем в свой адрес. Очевидно,...
 
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