Португальская фирма выпустила пакеты сахара с рисунками белоруски

"Белсат" . На иллюстрациях Ольги Кузьмич нарисованы персонажи разных возрастов: девушки с парнями и гитарами, молодежь едет на фестиваль, дольки арбуза танцуют в паре, передает





Ольга рассказывает, что ее герои уже появлялись в рекламе других продуктов.





«Например, компания Nescafe в Беларуси в прошлом году делала с ними рекламу. Весной я завершила большой анимационный ролик для шведских муниципалитетов, где в том числе несколько из этих персонажей рассказывают об актуальных трендах в развитии общества».





Художница продолжает использовать персонажи и в новых сюжетах.





«После моей публикации в соцсетях френды начали писать, что уже давно привозят эти пакетики в качестве сувениров, но не подозревали, что они с белорусскими корнями!»







