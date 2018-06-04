​Затонувший автомобиль достали из Днепра в Речицком районе

Автомобиль, который затонул вблизи деревни Горошков в Речицком районе, достали из Днепра. Об этом сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД.

Напомним, машина, на которой приехали в Речицкий район граждане России, затонула в Днепре. На поиски легковушки отправились водолазы Речицкой спасательной станции. Они нашли автомобиль на глубине 4 м в 20 м от берега и в 10 м вверх по течению от того места, где машина скатилась в воду.

Специалисты использовали спецтехнику, чтобы достать из водоёма легковой автомобиль.

Известно, что пятеро россиян отдыхали на берегу Днепра. Трое были в палатке, а двое ушли в машину. В какой-то момент автомобиль тронулся. Люди, правда, успели выпрыгнуть из легковушки. Никто не пострадал.

ОСВОД тем временем напоминает, что, согласно закону, механические транспортные средства должны быть припаркованы не ближе 30 м от кромки воды. Кроме того, техника должна стоять на ручном тормозе.