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Скелет динозавра на аукционе во Франции продан за $2,3 млн
Скелет хищного динозавра ранее неизвестного вида продан за $2,3 млн на торгах аукционного дома Aguttes в Париже.
Имя гражданина Франции, который приобрёл лот, не разглашается. Но уже известно, что он пообещал передать скелет динозавра музею, чтобы посетители могли его увидеть, а учёные – исследовать.
Останки хищного животного были найдены в 2013 году на территории США. Скелету более 150 миллионов лет, он достигает девяти метров в длину и двух с половиной метров в высоту.
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Скелет хищного динозавра ранее неизвестного вида продан за $2,3 млн на торгах аукционного дома Aguttes в Париже.
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