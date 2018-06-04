Скелет динозавра на аукционе во Франции продан за $2,3 млн

Скелет хищного динозавра ранее неизвестного вида продан за $2,3 млн на торгах аукционного дома Aguttes в Париже.

Имя гражданина Франции, который приобрёл лот, не разглашается. Но уже известно, что он пообещал передать скелет динозавра музею, чтобы посетители могли его увидеть, а учёные – исследовать.

Останки хищного животного были найдены в 2013 году на территории США. Скелету более 150 миллионов лет, он достигает девяти метров в длину и двух с половиной метров в высоту.