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Электронный сервис «Личный кабинет»

05.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Применение функционала «Личный кабинет» позволяет обеспечить плательщикам максимально комфортные условия взаимодействия с налоговыми органами.

Создание комфортных условий для добросовестных налогоплательщиков, внедрение новых форм взаимодействия, автоматизация функций − одно из приоритетных направлений деятельности налоговой службы.

Наиболее востребованный из них – электронный сервис «Личный кабинет». Применение функционала «Личный кабинет» позволяет обеспечить плательщикам максимально комфортные условия взаимодействия с налоговыми органами: получать и распечатывать извещения на уплату имущественных налогов (земельного и налога на недвижимость),подоходного налога с физических лиц, получать сведения о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, задолженности по налогам перед бюджетом,а также оплачивать налоговые платежи посредством интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка и Белинвестбанка.

Также электронным сервисомпредоставлена возможность дистанционно записаться на прием к руководству инспекций МНС, подать заявление на осуществление административных процедур, заявку на получение из налоговых органов определенных документов и просмотреть инициативные сообщения. Данные, которыми плательщики обмениваются с налоговыми органами в «Личном кабинете», передаются по безопасному шифрованному соединению, и не доступны посторонним лицам.Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо один раз лично заглянуть в любую налоговую инспекцию. Там, после подачи заявления и предъявления паспорта, вам выдадут идентификационный логин и пароль.

Перечень предоставляемых налоговых сервисов доступен на официальном интернет-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по адресу: www.nalog.gov.by и портале МНС по адресу www.portal.nalog.gov.by,которые постоянно развиваются и совершенствуются, в том числе с учетом предложений плательщиков и все больше граждан пользуются им.


 
 
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Применение функционала «Личный кабинет» позволяет обеспечить плательщикам максимально комфортные условия взаимодействия с налоговыми...
 
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