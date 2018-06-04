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Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей

05.06.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ленинском районе подвели итоги конкурса методических материалов и игровых разработок, представленных учреждениями дошкольного образования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56151.php

Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56151.php

Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей

Педагогам постоянно нужно внедрять новые педагогические технологии и формы обучения. С этой целью и проводят такие творческие соперничества.

Методики плюс мотивация

Это мероприятие традиционное. Оно проходит в дошкольных учреждениях района раз в два года, меняя свою тематику. Год малой родины и грядущий тысячелетний юбилей Бреста стали главными событиями для нынешней встречи. Тридцать учреждений дошкольного образования и два учебно-педагогических комплекса боролись в творческих номинациях: за лучший видеосалон, лучшую методическую разработку для педагогов, лучшее мероприятие для детей и родителей и лучший игровой материал. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56151.php

Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56151.php

Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей


«Такие конкурсы нужно чаще проводить. Благодаря совместной работе педагогический коллектив становится дружнее и сплочённее, деятельность объединяет их с родителями, – говорит методист учебно-методического кабинета Ленинского района Екатерина Гук. – И для образовательного процесса они играют немаловажную роль: благодаря наработанному материалу к занятиям появляется мотивация не только у педагогов, но и у детей».

Диалог с участниками
На конкурсе было представлено много интересных работ. В детском саду №14 в оригинальную шкатулку, выполненную одной из родительниц, положили флешку с видеоэкскурсией по Брестской крепости и парку культуры и отдыха… «Уже во второй раз у нас подводят итоги конкурса. Здесь представлено много достойных материалов. С уверенностью могу сказать: выполняя их, воспитатели раскрывают свои таланты и способности. А участие в конкурсе стимулирует их на дальнейший труд», – говорит заведующая яслями-садом №14 Светлана Лозицкая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56151.php

Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56151.php

Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей


Нельзя было не обратить внимания на лэпбуки – интерактивные папки для детей. К примеру, в детском саду №79 он был в виде ворот в пограничный город. В нём собрали много дидактических игр, которые раскрывают достопримечательности Бреста: его предприятия, спортивные сооружения, улицы... «Эта ручная работа выполнена творческой группой педагогов нашего сада. На обратной стороне лэпбука представлена игра в виде путешествия по городу. С его помощью можно проводить интересные занятия и заочные экскурсии по Бресту, – подытоживает заместитель заведующего по основной деятельности яслей-садом №79 Елена Каморник.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56151.php

Методический конкурс для тридцати детсадов провели в Бресте. Называем победителей


Лауреаты

По итогам в каждой номинации был определён приз зрительских симпатий. Он достался детским садам: №71 – за лучший игровой материал для детей, а шестому и 40-му – за лучшую методическую разработку для педагогов. Чуть позже были названы и лауреаты конкурса: детские сады №50 (лучшее мероприятие для детей), 20-й (лучшая методическая работа для педагогов), 14-й и 36-й (лучший видеосалон) и 29-й, 68-й и 71-й (лучший игровой материал). Победители последней номинации представят свои работы этим летом на республиканском фестивале в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Ленинском районе подвели итоги конкурса методических материалов и игровых разработок, представленных учреждениями дошкольного образования. Педагогам...
 
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