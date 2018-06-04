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Прогноз погоды на 6 июня

05.06.2018 18:58 — Разное | ОНТ  
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В Канаде выпал летний снег впервые за 22 года. Мексику накрыла аномальная жара – до +50°C. А по Европе «гуляют» ливни с градом. У нас по-прежнему сухо, но довольно свежо. Похолодание принёс атмосферный фронт и северо-западный ветер. 

Несмотря на похолодание, в большинстве районов сохранится сухая погода. Её будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном и сухом воздухе северных широт.

В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днём в отдельных районах по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый. Температура ночью и утром +2..+8°C. На торфяниках Полесья местами ожидаются заморозки до –2°C. Днём будет +14..+20°C. Атмосферное давление будет расти.

Не изменится погодная картина и в последующие дни. В пятницу по северу и северо-востоку ожидаются осадки. Ночью +2..+8°C. В отдельных районах возможны заморозки. Днём столбики термометров не поднимутся выше +24°C. Жара спала, однако из-за дефицита дождей по-прежнему сохраняется пожароопасная обстановка в лесах.

Немного метеоистории. Самым жарким за весь период наблюдений этот день был в 2000 году. В Лельчицах синоптики зафиксировали +33°C. А 5 июня 1947-го запомнился жителям Волковыска как самый холодный день. Температура тогда опустилась до –1°C.

В народном календаре сегодня – Леонтий Огуречник. Считалось, что огурцы, высаженные в этот день, лучше всего подходят для засола. Если много оводов 5 июня – будет богатый урожай. Яркий млечный путь – к сухой погоде. Обильно цветущий боярышник предвещал суровую зиму.  

 
 
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В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днём в отдельных районах по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные...
 
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