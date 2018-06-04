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Новые ряды строительных материалов открыты на рынке «ИстПал»

05.06.2018 — Разное | Mlife  
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Мы решили посмотреть, как обустроились предприниматели на новом месте и что предлагают покупателям.

Несмотря на статус новостройки, на новой площадке уже работают все торговые объекты.
Ряды роллетных боксов и павильоны, переехавшие с прежней территории, разместились на просторной заасфальтированной площадке с удобной пешеходной зоной и парковкой для автомобилей.

Посетителей здесь ждут широкий ассортимент строительных материалов, инструмента, сантехники, товаров для сада и огорода. Отдельно отметим трепетное отношение к каждому покупателю, компетентная помощь в выборе, консультации по вопросам монтажа и эксплуатации материалов.

Расположение рынка «ИстПал» в центре активно развивающегося жилого района, на пересечении главных магистралей города, всего в 100 метрах от остановок общественного транспорта, удобная планировка, большое количество парковочных зон, благоустроенная территория, разнообразие торговых галерей и продуманный состав арендаторов, делает его как городе Мозыре, так и во всем Полесском регионе важным и значимым.

Теперь, с открытием новой площадки торговых рядов товаров для дома и ремонта, посетителям торгового комплекса гораздо легче и удобнее сделать необходимые покупки – на автомобиле, на общественном транспорте, пешком – удобно, быстро, легко и по демократичным ценам.

«Строительные материалы и товары для дома» ждут посетителей ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме понедельника.





 
 
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Как заметили многие жители города Мозыря, в мае на рынке «ИстПал» произошли изменения – переехали на новое место торговые ряды строительных материалов и...
 
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