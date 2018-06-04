Новые ряды строительных материалов открыты на рынке «ИстПал»

Мы решили посмотреть, как обустроились предприниматели на новом месте и что предлагают покупателям.Несмотря на статус новостройки, на новой площадке уже работают все торговые объекты.Ряды роллетных боксов и павильоны, переехавшие с прежней территории, разместились на просторной заасфальтированной площадке с удобной пешеходной зоной и парковкой для автомобилей.Посетителей здесь ждут широкий ассортимент строительных материалов, инструмента, сантехники, товаров для сада и огорода. Отдельно отметим трепетное отношение к каждому покупателю, компетентная помощь в выборе, консультации по вопросам монтажа и эксплуатации материалов.Расположение рынка «ИстПал» в центре активно развивающегося жилого района, на пересечении главных магистралей города, всего в 100 метрах от остановок общественного транспорта, удобная планировка, большое количество парковочных зон, благоустроенная территория, разнообразие торговых галерей и продуманный состав арендаторов, делает его как городе Мозыре, так и во всем Полесском регионе важным и значимым.Теперь, с открытием новой площадки торговых рядов товаров для дома и ремонта, посетителям торгового комплекса гораздо легче и удобнее сделать необходимые покупки – на автомобиле, на общественном транспорте, пешком – удобно, быстро, легко и по демократичным ценам.«Строительные материалы и товары для дома» ждут посетителей ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме понедельника.