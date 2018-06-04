​Схватка беременного леопарда и паникующего бородавочника попала в объектив фотографа

Отчаянная борьба паникующего бородавочника, который пытается вырваться из лап хищного голодного беременного леопарда, попала в объектив фотокамеры очевидца.

Фотограф сделал серию впечатляющих снимков. На кадрах видно, как почти 60-килограммовый леопард преследует свою добычу в зарослях кустарников, чтобы пообедать бородавочником.

К сожалению, для бородавочника, он не так быстр, как его преследователь, поэтому самка леопарда легко догнала его, затем насладилась добычей.

Снимки сделал фотограф Питер Томпсон в национальном парке Масаи-Мара в Кении. Он признался, что у него многие спрашивают, не подделка ли эти его фотографии. На что Питер отвечает, что смог угнаться за леопардом, потому что был в машине, за рулём находилась его жена. Благодаря этому он и смог запечатлеть такой редкий момент.