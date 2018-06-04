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История центра ментального фитнеса

05.06.2018 18:32 — Разное | ProBusiness  
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История центра ментального фитнеса
Фото предоставлено автором

Инструктору по йоге Татьяне Поповой захотелось заниматься с клиентами в комфортных условиях, а не вместе с адептами стройного тела любой ценой. И не только йогой. Поэтому в 2005 году она открыла центр ментального фитнеса в Туле. А позже запустила йога-туры по России и миру. О том, как маленькими шажками «ни разу не бизнесвумен» шла к своей цели, читайте в этом материале.

— Идея фитнес-центра рождалась не как бизнес, а как необходимое условие для любимого дела — преподавания йоги.

История центра ментального фитнеса
Татьяна Попова
Создатель центра ментального фитнеса и студии пилатеса 

Начинала я инструктором в одном фитнес-центре. Руководство покупало все необходимое для других фитнес-направлений, а йога воспринималась так — «вид стретчинга, для девочек и бабушек, непонятно-зачем-нужное, вроде по моде, ну давайте поставим в расписание». Одним словом — не серьезно. Я уже не говорю об атмосфере… Йогу хочется практиковать в тихом укромном месте. В один момент я поняла: если хочу, чтобы мои клиенты занимались в комфортных условиях, придется создавать их самой. Так появилась мечта, которая осуществилась в 2005 году.

Обычная студия йоги не отвечала моим целям — подобрать каждому клиенту оздоровительный тип занятий. Я задумалась… Какие тренировки я считаю безопасными и эффективными для здоровья? Это йога, пилатес и подобные направления, в которых тело создается с помощью разума. Так родилось название — центр ментального фитнеса. Ментального — значит разумного.

Без плана, маленькими шажками

Я ни разу не бизнесвуман. У меня физкультурное и педагогическое образование. Два красных диплома, но не в сфере бизнеса. Главный мой плюс — умею и люблю учиться. В самом начале я решила, что все проблемы буду разруливать на ходу. Если бы у меня было профильное образование или бизнес-наставник, возможно, я бы достигла результатов быстрее. Я не составляла бизнес-план, не просчитывала расходы и доходы, я просто оценивала задачу, думала, как ее решить и шла маленькими шажками. Что-то получалось, что-то нет. Останавливалась, анализировала и шла дальше. Собственно, иду до сих пор.

История центра ментального фитнеса
Фото предоставлено автором

На открытие первого зала ушло не так много. Помещение было на 15 человек, с ремонтом. Пришлось только купить оборудование — максимум 100 тыс. российских рублей (около $ 1,6 тыс.). Плюс аренда, точную цифру уже не помню, где-то 350 российских рублей за кв. м. Потом, с расширением тренировок, на оборудование тратилось в разы больше. Благо, направления появлялись не одномоментно.

Я начинала с маленьких площадей и групп. Метраж арендной площади увеличивала по потребности — когда группа вырастала, искала новое помещение. За время существования центр вырос с 70 до 700 кв. м. Позже появилась еще студия пилатеса. Мне всегда хотелось большего, но я учитывала реальную потребность в наших услугах и не торопилась расширяться. К тому же не хотелось прибегать к услугам банков и партнерским схемам. Я опиралась на восточную мудрость — не бойся идти медленно, бойся стоять на месте.

Трудности, с которыми столкнулась при запуске, на мой взгляд, типичные для любого начинающего предпринимателя:

  • Найти оптимальное помещение для центра
  • Сохранить «старого» клиентов, привлечь новых
  • Собрать команду
  • Делегировать полномочия

А что сейчас

На старте я была и швец, и жнец, и на дуде игрец. Вела занятия, отвечала на звонки, загружала расписание на сайт, если нужно, мыла полы и сметала снег со ступенек. Потом стала подбирать команду. Сегодня это больше 40 человек — 35 инструкторов, плюс администраторы, контент-менеджер, бухгалтер, уборщицы.

Сейчас мы твердо стоим на ногах. Ежемесячно нас посещают сотни постоянных клиентов. Сезонная прибыль (весна, осень) у нас была всегда, но временами мы еле дотягивали до нового сезона. Лишь пару лет назад перестали остро реагировать на спады покупательской активности.

История центра ментального фитнеса
Фото предоставлено автором

Цены у нас, по сравнению с подобными клубами, несколько ниже. В среднем одно занятие обходится в 300 российских рублей (менее $ 5). У конкурентов 400 ($ 6,5). Снизить цену нам позволяет большой размер залов. За один академический час мы можем принять большую группу, чем в других клубах. В то же время мы сохраняем индивидуальный подход и предлагаем персональные занятия.

Наши клиенты — люди среднего и старшего возраста. В основном к нам обращаются с проблемами опорно-двигательного аппарата, стрессами. Проводим занятия по йоге и гольфу, основанные на инклюзивном подходе, для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Активно поддерживаем городские проекты и все лето организовываем бесплатные занятия в парках.

История центра ментального фитнеса
Фото предоставлено автором

Йога-туры по России и миру

Отдельно развиваем направление выездных йога-туров. Идея родилась из желания заняться практикой в красивом месте, под пение птиц или шум прибоя. Первый наш выезд был в 2008 году — на выходные отправились с единомышленниками на базу отдыха. С тех пор организовали более 50-ти поездок по России и миру. В дальние места ездим раз в полгода, в туры выходного дня — 1−3 раза в месяц. География путешествий такая: Россия, Беларусь, Испания, Италия, Греция, Кипр, Хорватия, Черногория, Португалия, Великобритания, Норвегия, Индия, Шри-Ланка, Тунис, Таиланд, Китай, Вьетнам и другие.

История центра ментального фитнеса
Фото предоставлено автором

Группы состоят, в основном, из наших же клиентов. Изредка присоединяются люди из других городов. Находят нас благодаря рекламе в соцсетях. Основные сложности решаем на этапе организации поездки — билеты, страховки, маршрут, экскурсии, место для занятий. Важно изначально продумать цель поездки — будет это классический йога-тур с тотальным погружением в практику, экскурсии с занятиями или выездное мероприятие единомышленников. Мы практикуем все виды.

Стоимость туров выходного дня начинается от 5 тыс. российских рублей (около $ 80), стоимость зарубежных поездок зависит от страны. Например, Португалия обошлась в 80 тыс. российских рублей (около $ 1,3 тыс.) за все. Считаю, это очень хорошо. Потому что поездка была насыщенной, мы проехали на машинах около 2 тыс. км. Летом отправимся на Камчатку, Бали, в Турцию, Грузию. 

Способы привлечь клиентов

Основной метод привлечения клиентов — это сарафанное радио, его мы и стимулируем. За время работы центра я перепробовала многое: выставки, конкурсы, семинары, спонсорство мероприятий, партнерские программы, спецпредложения и распродажи, купонные сервисы, листовки, наружная реклама, реклама в лифтах, подъездах, печатных СМИ, сообществах ВКонтакте и других, на радио, телевидении, на транспорте и в транспорте, селебрети-маркетинг и маркетинг лидеров мнений, контекстная реклама, поисковое продвижение, контент-маркетинг, таргетированная реклама в соцсетях, смс-рассылки, e-mail маркетинг. И это еще не полный список.

История центра ментального фитнеса
Фото предоставлено автором

В начале пути хорошие результаты показывала наружная реклама, реклама в СМИ, на радио и телевидении. Сейчас наши усилия направлены на интернет — контекстная рекламу, сайт, соцсети. Соцсети у нас выступают как непрямой канал продаж. Используем его для позиционирования бренда. Наиболее живая группа — ВКонтакте. Также развиваем странички в Facebook, Instagram, Одноклассниках.

Мои планы

1. Заниматься самообразованием в сфере бизнеса и профессиональной подготовки (преподавание йоги).

2. Максимально структурировать бизнес, сделать все процессы более логичными и менее эмоциональными.

3. Развивать новые направления в центре, в том числе, оздоровительные туры.

4. Приобрести новое оборудование.

5. Создать некоммерческое общество. Уже много лет мы реализую социальные проекты на собственном энтузиазме — бесплатные занятия для незащищенных слов населения, бюджетные занятия для пожилых людей, йога для «особых» детей. Для более масштабных проектов нужна поддержка государства.

6. Открыть собственный бассейн — вода дает миллион возможностей для восстановительной физкультуры. Но финансовые возможности пока не позволяют.

7. Думаю над тем, чтобы расширить сеть фитнес-центров в городе. А также о создании франшизы центра, чтобы развивать бизнес в других регионах.

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Инструктору по йоге Татьяне Поповой захотелось заниматься с клиентами в комфортных условиях, а не вместе с адептами стройного тела любой ценой. И не только йогой....
 
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