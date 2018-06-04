Новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею будет белорус Андрей Скабелка

Белорусский специалист Андрей Скабелка, возглавивший астанинский «Барыс», будет также возглавлять сборную Казахстана.



Андрей Скабелка. Фото: hawk.ru

«Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача у Скабелки, конечно, выиграть этот турнир», — приводит слова президента Федерации хоккея Казахстана Аскара Мамина «Р-Спорт» .

Напомним, что в следующем году Казахстан будет соперником сборной Беларуси в борьбе за выход в элиту чемпионата мира. В первом дивизионе также сыграют Словения, Венгрия, Литва и Южная Корея. В элиту выйдут две лучшие команды.