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Новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею будет белорус Андрей Скабелка
Белорусский специалист Андрей Скабелка, возглавивший астанинский «Барыс», будет также возглавлять сборную Казахстана.
«Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача у Скабелки, конечно, выиграть этот турнир», — приводит слова президента Федерации хоккея Казахстана Аскара Мамина
Напомним, что в следующем году Казахстан будет соперником сборной Беларуси в борьбе за выход в элиту чемпионата мира. В первом дивизионе также сыграют Словения, Венгрия, Литва и Южная Корея. В элиту выйдут две лучшие команды.
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Белорусский специалист Андрей Скабелка, возглавивший астанинский "Барыс", будет также возглавлять сборную Казахстана.
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