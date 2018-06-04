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К тушению пожара в зоне отчуждения привлечено 126 человек и 29 единиц техники

05.06.2018 18:57 — Разное | Интерфакс  
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В министерстве экологии и природных ресурсов Украины подтверждают информацию о пожаре площадью 10 га в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и об отсутствии превышения радиационного фона в связи с возгоранием.

"Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется системой контроля радиационного состояния (АСКРС) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно проступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты. Система переведена в режим ЧС. Учитывая радиологическую значимость пожара, на территории зоны отчуждения усилены контроль над радиационной ситуацией", - сообщает пресс-служба Минэкологии во вторник.

По данным радиационной разведки, мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1м от поверхности почвы - 0,3-2,5 мкЗв/час, значение плотности потока бета-частиц - от 100 до 520 част/(мин·кв.см).

"Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены… В зоне отчуждения и прилегающих территориях на данное время ухудшения радиационного состояния не произошло. Радиационная ситуация находится под контролем, дальнейшая информация будет оперативно уточняться и предоставляться", - добавили в ведомстве.

 
 
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В министерстве экологии и природных ресурсов Украины подтверждают информацию о пожаре площадью 10 га в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и об отсутствии...
 
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