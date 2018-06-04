Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

В нем оказались 100 мужчин из 22 стран. За последний год суммарно они заработали $3,8 млрд, это на 23% больше, чем в 2017 году. В список попали представители 11 видов спорта, однако преобладают баскетболисты.