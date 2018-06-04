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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

05.06.2018 18:53 — Разное | Интерфакс  
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

В нем оказались 100 мужчин из 22 стран. За последний год суммарно они заработали $3,8 млрд, это на 23% больше, чем в 2017 году. В список попали представители 11 видов спорта, однако преобладают баскетболисты.

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
 
 
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В нем оказались 100 мужчин из 22 стран. За последний год суммарно они заработали $3,8 млрд,...
 
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