"Газпром" продлил контракт на поставку в Австрию до 2040 года

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали соглашение о поставках газа до 2040 года между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing and Trading GmbH. Документ подписан в Вене в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, сообщает "Интерфакс". Действующие контракты на поставку российского газа в Австрию действуют до конца 2027 года.

Кроме того, был подписан протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами РФ и Австрии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, а также протокол к ней, подписанные в Москве 13 апреля 2000 года. Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и вице-канцлер, министр государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подписали Меморандум о взаимопонимании между ведомствами по сотрудничеству в области инноваций.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Минприроды России и министерством по вопросам устойчивого развития и туризма Австрийской Республики о сотрудничестве в области лесного хозяйства.

Новгородская область и компания "Хасслахер Норика Тимбер" подписали Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта, а Липецкая область и компания "Хавле Индустриверке" - Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.