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Свидание в Москве обойдется в два раза дешевле, чем в Нью-Йорке

05.06.2018 18:23 — Разное | Интерфакс  
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Свидание с ужином (включая алкоголь) и походом в кино в Москве обойдется почти в два раза дешевле, чем в Токио или Нью-Йорке, а стоимость вечеринки в клубе в российской столице и вовсе является одной из самых низких в мире, говорится в исследовании банка UBS.

Свидание в Москве обойдется в два раза дешевле, чем в Нью-Йорке

Согласно подсчетам UBS, ужин на двоих в столице России стоит в среднем $57, алкогольные напитки увеличат счет еще на $44, а вот билеты в кино обойдутся в скромные по мировым меркам $8. Итого пара потратит на романтический вечер почти $110.

Для сравнения: в Нью-Йорке, где дорогая еда и принято оставлять внушительные чаевые, ужин на двоих стоит $144, напитки - еще $38, а два билета в кино обойдутся в $16. В Токио еда заметно дешевле, однако алкоголь - самый дорогой в мире, так что общая сумма, которую придется потратить за ужин, в двух городах примерно одинакова - порядка $200.

Меньше всего ужин стоит в Праге - $53, там же - почти самые дешевые напитки ($24; дешевле только в Барселоне - $21). Билеты в кино в Мехико-сити обойдутся всего в $4 на двоих, тогда как в Цюрихе за поход в кинотеатр паре придется расстаться с $20.

Вечеринка, по мнению экспертов UBS, включает в себя, помимо стоимости входного билета в клуб, два коктейля, поездку на такси и "Бик-Мак".

В Москве вход в большинство клубов бесплатный, бургер в McDonald's стоит $2,29, а два коктейля - почти $16. Такси обойдется еще в $7, и общие расходы составят немногим более $25. Дешевле можно расслабиться только в Мехико, где такси стоит всего $2,5, а коктейли - около $12.

Больше всего тратят тусовщики в Майами, где только вход в клуб стоит $40, в Стокгольме ($34 за напитки) и в Цюрихе, где поездка на такси будет стоить целых $25 (кроме того, тут самый дорогой "Биг-Мак" - почти $7!). Совокупная стоимость вечеринки в Цюрихе составит почти $95, в Майами и Стокгольме - $87.

Отмечается, что цены на свидание указаны за двоих, а на вечеринку - за одного человека.

 
 
Ссылка на источник 24
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Свидание с ужином (включая алкоголь) и походом в кино в Москве обойдется почти в два раза дешевле, чем в Токио или Нью-Йорке, а стоимость вечеринки в клубе в...
 
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