Теперь блондинка. Кончита Вурст кардинально сменила имидж

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Возможно, на резкую смену имиджа(настоящее имя певицы) решился для того, чтобы совершить творческое «самоубийство». В прошлом году он заявил, что намерен расстаться с маскойи начать новую карьеру под своим настоящим именем.