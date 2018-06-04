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Теперь блондинка. Кончита Вурст кардинально сменила имидж

05.06.2018 19:27 — Разное | UDF  
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Победительница «Евровидения»-2014 Кончита Вурст предстала перед гостями Бала жизни в Вене в новом образе. Из брюнетки певица превратилась в платиновую блондинку, сменив не только парик, но и перекрасив бороду.

Возможно, на резкую смену имиджа Том Нойвирт (настоящее имя певицы) решился для того, чтобы совершить творческое «самоубийство». В прошлом году он заявил, что намерен расстаться с маской Кончиты Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем.

 
 
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Победительница "Евровидения"-2014 Кончита Вурст предстала перед гостями Бала жизни в Вене в новом образе.
 
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