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Теперь блондинка. Кончита Вурст кардинально сменила имидж
Коллаж: nn.by
Возможно, на резкую смену имиджа Том Нойвирт (настоящее имя певицы) решился для того, чтобы совершить творческое «самоубийство». В прошлом году он заявил, что намерен расстаться с маской Кончиты Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем.
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Победительница "Евровидения"-2014 Кончита Вурст предстала перед гостями Бала жизни в Вене в новом образе.
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