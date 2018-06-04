

Иллюстративное фото

— сказала она в эфире программы Good Morning America на телеканале АВС.Вместо дефиле в купальных костюмах девушкам предстоит общаться с членами жюри на самые разные темы.Также на конкурсе больше не будет выхода конкурсанток в вечерних платьях. Участницы будут выходить на сцену в той одежде, которая на их взгляд максимально отражает личный стиль.По новым правилам конкурс проведут 9 сентября 2018 года.