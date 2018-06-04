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Из программы конкурса "Мисс Америка" убрали дефиле в купальниках6
Иллюстративное фото
«Мы больше не бессодержательное шоу. Мы соревнование», — сказала она в эфире программы Good Morning America на телеканале АВС.
Вместо дефиле в купальных костюмах девушкам предстоит общаться с членами жюри на самые разные темы.
Также на конкурсе больше не будет выхода конкурсанток в вечерних платьях. Участницы будут выходить на сцену в той одежде, которая на их взгляд максимально отражает личный стиль.
По новым правилам конкурс проведут 9 сентября 2018 года.
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Организаторы конкурса "Мисс Америка" исключили из программы традиционное дефиле участниц в купальниках.
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