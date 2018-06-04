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Нефть обвалилась до минимума за месяц после тайных переговоров США и ОПЕК

05.06.2018 19:16 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта mir24.tv
Рынок нефти ускорил падение на торгах во вторник на сообщениях о том, что администрация Дональда Трампа провела тайные переговоры с ОПЕК, на которых потребовала от картеля увеличить добычу нефти.

К 14.48 мск цена сорта Brent на лондонской бирже ICE опустилась до отметки 73,86 доллара за баррель - рекодрно низкой с 8 мая. За день котировки просели на 1,95%, за три дня - на 5,1%, а по сравнению с пиками конца мая - почти на 10%.

Американский сорт WTI подешевел на 11% за две недели, а во вторник июльские контракты заключались по 64,26 доллара за бочку - минимальной цене с 11 апреля.

Как сообщили Bloomberg источники в администрации Трампа, правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с непубличной просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

Недовольство Белого дома вызвал рост цен на бензин в США до максимумов за 3 года. В мае президент Дональд Трамп раскритиковал политику ОПЕК в своем Twitter, обвинив картель в искусственном завышении котировок.

Именно давлением со стороны Штатов было вызвано предложение нарастить поставки, которое озвучили в конце мая Саудовская Аравия и Россия.

Просьба Белого дома обсуждалась на встрече министров нефти арабских государств, которая состоялась в Кувейте в конце прошлой недели, сказали источники Bloomberg.

По ее итогам Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир объявили о необходимости увеличить инвестиции в добывающие мощности, чтобы "обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых странах".

Хедж-фонды и крупные спекулянты заранее готовились к плохим новостям: за 1,5 месяца они продали почти 350 млн баррелей на фьючерсном рынке, закрывая позиции на рост котировок и открывая - на их падение.

На Нью-Йоркской бирже чистая длинная позиция хедж-фондов сократилась в 1,8 раза, до 324,2 млн баррелей, что стало минимумом с июля прошлого года.
На последней отчетной неделе фонды еще на 10% уменьшили ставки на рост цен и на 29% увеличили - на их падение, следует из статистики Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

То, что Саудовская Аравия и Россия стали обсуждать увеличение добычи раньше, чем ожидалось, стало чем-то вроде сюрприза, говорит портфельный менеджер Manulife Asset Management LLC в Бостоне Джозеф Бозоян: "Хедж-фонды в начале года реально испытывали оптимизм", а объем купленных спекулянтами контрактов зашкаливал за 1 млрд баррелей.

Теперь же "сложно ждать хорошего от цен на нефть в краткосрочной перспективе, учитывая, что производство в США растет, ставя новые рекорды каждую неделю", добавляет Бозоян.

По данным Минэнерго, добыча в Штатах на конец мая достигла 10,7 млн баррелей в сутки, а за год увеличилась на 1,4 млн баррелей в день, компенсировав три четверти объемов, которые убрали с рынка ОПЕК и Россия в стремлении увеличить свои нефтедолларовые доходы.

 
 
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Рынок нефти ускорил падение на сообщениях о том, что администрация Дональда Трампа провела тайные переговоры с ОПЕК.
 
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