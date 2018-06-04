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В Минске побит 105-летний температурный рекорд. Из-за жары обмелели реки, есть угроза судоходству

05.06.2018 18:59 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Температурный рекорд дня 105-летней давности побит в Минске 4 июня. Как сообщает БелаПАН со ссылкой на оперативную карту максимальных температур Белгидромета, воздух в столице в понедельник прогрелся до 29 градусов.

Прежний экстремум, как свидетельствует архив метеослужбы, составлял 28 градусов и был зафиксирован 4 июня 1913 года.

Обновились также рекорды в Могилеве — 29,7 градуса выше нуля (было 27,2 в 1971 году) и Гомеле — 28,8 (28,5 в 1982-м).

Теплее всего было в районе метеостанции «Полесская» на востоке Брестской области — 29,9. Здесь тоже обновился максимум (было 28,9 в 1998 году).

Рекорд дня составляет 31,9 градуса, он был зафиксирован еще в 1901 году в Марьиной Горке (сейчас Минская область).

Конец весны и начало лета в Беларуси выдались необычно горячими. Так, 30 мая в столице пал температурный рекорд 101-летней давности (29,4 градуса против 28,8 в 1917 году).

По данным Белгидромета, из-за дефицита осадков по состоянию на 5 июня на реках наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1−9 см.

На Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет +15…24°С.

Из-за высокого класса пожарной опасности в Беларуси массово закрываются леса для посещения. Ограничительные меры действуют в районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Температурный рекорд дня 105-летней давности побит в Минске 4 июня.
 
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