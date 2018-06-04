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МЧС возобновит проверки объектов среднего бизнеса
Иллюстративное фото
«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса»,— сказал представитель МЧС.
С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России были введены так называемые надзорные каникулы, в рамках которых от плановых проверок освобождены объекты малого бизнеса. 12 сентября 2016 года тогдашний глава МЧС Владимир Пучков подписал приказ о запрете проверок объектов малого и среднего бизнеса.
Напомним, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, МЧС начало проводить по всей России тотальные проверки торговых центров. Это привело к временному закрытию почти трети объектов в стране. По подсчетам некоторых консультантов рынка коммерческой недвижимости, совокупные потери могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц. Правительство, тем временем, предлагает продлить «надзорные каникулы» еще на четыре года.
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Приказ МЧС России, запретивший проверки объектов среднего бизнеса, будет отменен.
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