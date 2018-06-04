Полковник полиции собирался купить пост главы МВД Дагестана за два миллиона долларов

Высокопоставленного офицера Магомеда Хизриева задержали в московском аэропорту после рейса из Дагестана, рассказал источник, не уточнив, в рамках какого дела проводились оперативно-следственные действия.По сведениям газеты, начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД республики задержали в одном из зданий министерства в столице. Никакой необходимости силового захвата не было. Оперативники подошли к полковнику, когда он что-то в одиночестве писал в кабинете, объявили, что он задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело. У него отобрали документы и увели.Офицеру вменяют дачу взятки. За 2 миллиона долларов через длинную цепочку посредников он пытался согласовать назначение на должность главы МВД по Дагестану. Деньги предполагалось занести кому-то из руководства Главного управления собственной безопасности, объяснил собеседник издания. Задержанный и его представители ситуацию не комментировали.Накануне Кремль опубликовал распоряжении о сверхсрочном продлении контракта действующего главы республиканского МВД. Абдурашиду Магомедову сейчас 61 год.