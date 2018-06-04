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Стена Цоя, «Паниковка» и «Труба»: экскурсия в молодёжный Минск 90-ых
С распадом Советского Союза, когда Беларусь стала независимой, западная мода начала активно проникать в культуру и субкультуру нашей страны. Молодежь переоделась в джинсу и свитера «Boys», слушала «Depeche Mode» и ела хот-доги. И если в России эпоха «перестройки» породила бандитские группировки с лидерами в малиновых пиджаках, то в Минске ситуация была более спокойной.
Ленинский проспект переименовали в честь Франциска Скорины, изменилось и содержание главной магистрали города.
Западная культура завоевала большой экран. А на смену советским героям-инженерам пришел Фредди Крюгер из тёмных переулков.
Павел Булатый, экскурсовод:
Начались споры, кто лучше: Чак Норрис или Джеки Чан, и кто кого победит в бою.
Гостили студенты «У Феликса» – так называли сквер на проспекте с бюстом Феликсу Дзержинскому.
Без мобильных телефонов встречались каждый вечер в одно и то же время. Заседали порой не очень культурно, причём, прямо возле городского отделения милиции.
В целом «Феликс» долго, уже и в 2000-ых был одним из самых атмосферных мест города, но большинство его обитателей со временем проиграли битву с «зелёным змием», и тусовка заметно деградировала. И если в начале сквера собирались интеллигенция и отличники, то ближе к «Динамо» тусовались маргиналы.
За кожаными китайскими куртками и кислотными леггинсами сюда толпами приходила молодёжь. С продавцами можно было легко поторговаться.
Павел Булатый:
Раньше, если бы девушка надела такую юбку, то её бы затянули на разборки в ЦК комсомола за непристойное поведение.
Но в 90-ые это вошло в моду. Символом 90-ых в моде стали майки с принтом, особенно майки с «Титаником».
На главном проспекте в тени пышных лип появилось больше уютных кафе.
Любимыми у минчан в 90-ые были кофейня «7 пятниц» (в простонародии – «7 пьяниц») и бистро «Хутка. Смачна». Тот самый вкус горчичных хот-догов, напитка «Юппи» и жевательной резинки «Турбо» хорошо помнит поколение 90-ых.
Павел Булатый:
Неформалы любили собираться в подземных переходах, или, как они их называли, «в трубах». Правда, такие посиделки быстро разгоняли.
Здесь находилась знаменитое кафе «Пингвин», где продавали самый вкусный сливочный пломбир в городе.
Здесь же действовал «ночник», в котором ночью можно было раздобыть сигареты. Здесь можно было легко познакомиться с девушками. Здесь собиралась байкеры. Это место, действительно, стало культовым для молодежи конца прошлого века. В «Пингвине» собирались минские хиппи, панки, неформалы, к середине 90-ых место морально устарело.
Так называли сквер возле кафе. Он располагался левее, там, где сейчас проезжая часть.
За барной стойкой возле высоких стеклянных окон собирался, кажется, весь город. От академиков и артистов – до студентов и фриков. Впрочем, такой же контингент обитает там и сегодня.
Павел Булатый:
«Ауди», «Мерседесы, «БМВ», которые европейцы уже хотели выбрасывать, но тут открылся большой рынок бывшего Советского Союза, куда все машины хлынули. И вот, приобретя такую более-менее достойную иномарку, человек, как тогда говорили, выходил «бомбить» – занимался частным извозом.
Молодёжь, как в той песне, требовала перемен. Когда погиб герой 90-ых Виктор Цой, столичные фанаты недалеко от строящегося тогда Дворца Республики расписали стену в его честь.
Павел Булатый:
Всех неформалов собирала и «Паниковка» – так до сих пор называют Александровский сквер.
Павел Булатый:
90-ые останутся в истории как сложные, авантюрные, ненадёжные времена.
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С распадом Советского Союза, когда Беларусь стала независимой, западная мода начала активно проникать в культуру и субкультуру нашей страны. Молодежь переоделась...
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