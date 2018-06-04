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Сидорский об ограничении поставок белорусской молочки в Россию: «Это грубейшее нарушение уставов союза»
Новости Беларуси. Разрешением молочного спора Беларуси и России уже 6 июня в Москве займутся представители Евразийской экономической комиссии. Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Сидорский, член коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:
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Сидорский об ограничении поставок белорусской молочки в Россию: «Это грубейшее нарушение уставов союза»
Новости Беларуси. Разрешением молочного спора Беларуси и России уже 6 июня в Москве займутся представители Евразийской экономической комиссии. Об этом заявил...
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