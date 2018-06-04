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Деревня Холмеч, Речицкий район (Гомельская область). Видео прислала администрация Холмечской средней школы
Авторы ролика: Кутень Даниил, учащийся 10 класса Холмечской школы, Кутень Л.В., библиотекарь, Самарина О.Г., заместитель директора по воспитательной работе, Григорьева Л.И., педагог-организатор.
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Деревня Холмеч, Речицкий район (Гомельская область). Видео прислала администрация Холмечской средней школы
Авторы ролика: Кутень Даниил, учащийся 10 класса Холмечской школы, Кутень Л.В., библиотекарь, Самарина О.Г., заместитель директора по воспитательной работе,...
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