|
Аг. Негневичи, Новогрудский район (Гродненская область). Видео прислала Вилора Малявская
В этом видео я пыталась собрать все красоты и достопримечательности таких замечательных мест как аг. Негневичи, аг. Щорсы и д. Адамполь. Ведь именно эти места я считаю своей маленькой родиной. Местами, куда всегда захочется возвратиться! Ведь каждое из них имеет свою необычайную историю. Моя малая родина в сердце моем навсегда!!!
Вилора Малявская, 17 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом видео я пыталась собрать все красоты и достопримечательности таких замечательных мест как аг. Негневичи, аг. Щорсы и д. Адамполь. Ведь именно эти места я...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)