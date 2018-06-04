Аг. Негневичи, Новогрудский район (Гродненская область). Видео прислала Вилора Малявская

В этом видео я пыталась собрать все красоты и достопримечательности таких замечательных мест как аг. Негневичи, аг. Щорсы и д. Адамполь. Ведь именно эти места я считаю своей маленькой родиной. Местами, куда всегда захочется возвратиться! Ведь каждое из них имеет свою необычайную историю. Моя малая родина в сердце моем навсегда!!!

Вилора Малявская, 17 лет.