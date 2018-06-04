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Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

05.06.2018 19:12 — Разное | СТВ  
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Его работа напоминает нам, кто мы и откуда. В свою очередь, ученик 3-го класса Миша Зленко весьма скромно отзывается о проделанной работе, выделяя лишь то, что было наиболее трудным, а также – интересным.

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Михаил Зленко:
Вот это – символ весны.

Мама Миши – известный режиссёр, художник, сценарист анимационных фильмов. На призыв из школы проявить таланты, профессионально подошла к вопросу – и как аниматор, и как мама.

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Мария Карпова, режиссёр, сценарист анимационных фильмов:
У меня была цель: показать, что мобильный телефон Миши и компьютер – это не только средства развлечения, но и инструмент, которым можно себя как-то реализовывать, в будущем – зарабатывать деньги.

Есть возможность что-то с их помощью создавать.

Две недели упорного труда над технически сложным процессом создания мультфильма, с одной стороны, раскрыли сыну профессию родителя, с другой – показали взрослому, что ребёнок иногда выбирает непроторенную дорогу, а, значит, открывает путь новатора.

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Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Миша не просто копировал белорусские символы, он рисовал их вручную. 

Мария Карпова:
Можно же было взять готовые знаки из Интернета и их не перерисовывать, но мне важно было, чтобы это было рукотворное, чтобы Миша их все прорисовал. Знаете, как человек, который переписывает стихотворение – он его запоминает на всю жизнь. Это – тоже был педагогический ход такой.  

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Для тех, кто заинтересовался процессом создания маленького фильма, Миша и его мама сделали презентацию с пошаговой инструкцией.

Удивительным было то, что работу маленького аниматора оценили в среде градостроителей.

Минские архитекторы вручили минчанину именную награду и пригласили по истечении учебного времени вступить в ряды профессионалов.

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах

Однако, кем стать в будущем, Миша ещё не решил. Ведь перед талантливыми детьми открыты все двери.

 
 
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Его работа напоминает нам, кто мы и откуда. В свою очередь, ученик 3-го класса Миша Зленко весьма скромно отзывается о проделанной работе, выделяя лишь то, что было...
 
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