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Минский третьеклассник создал анимационный фильм о белорусских символах
Его работа напоминает нам, кто мы и откуда. В свою очередь, ученик 3-го класса Миша Зленко весьма скромно отзывается о проделанной работе, выделяя лишь то, что было наиболее трудным, а также – интересным.
Михаил Зленко:
Мама Миши – известный режиссёр, художник, сценарист анимационных фильмов. На призыв из школы проявить таланты, профессионально подошла к вопросу – и как аниматор, и как мама.
Мария Карпова, режиссёр, сценарист анимационных фильмов:
Две недели упорного труда над технически сложным процессом создания мультфильма, с одной стороны, раскрыли сыну профессию родителя, с другой – показали взрослому, что ребёнок иногда выбирает непроторенную дорогу, а, значит, открывает путь новатора.
Мария Карпова:
Для тех, кто заинтересовался процессом создания маленького фильма, Миша и его мама сделали презентацию с пошаговой инструкцией.
Минские архитекторы вручили минчанину именную награду и пригласили по истечении учебного времени вступить в ряды профессионалов.
Однако, кем стать в будущем, Миша ещё не решил. Ведь перед талантливыми детьми открыты все двери.
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Его работа напоминает нам, кто мы и откуда. В свою очередь, ученик 3-го класса Миша Зленко весьма скромно отзывается о проделанной работе, выделяя лишь то, что было...
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