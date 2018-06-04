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Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

05.06.2018 19:12 — Разное | СТВ  
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Когда ещё в дошкольном возрасте минчанин Егор Куницкий стал бегло читать и складывать в уме четырёхзначные цифры, его родители и представить не могли, что главным увлечением их сына будет география.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Ксения Куницкая, журналист:
Начнём с простого – Германия.

Егор Куницкий:
Столица – Берлин, государство находится в Европе. Достопримечательностей много, но я не знаю, как они называются.

Ксения Куницкая:
А какого цвета она на карте?

Егор Куницкий:
Коричневый.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Ксения Куницкая:
Йемен.

Егор Куницкий:
Столица – Сана.

Достопримечательностей, наверное, нет.  

Ксения Куницкая:
А с какими странами граничит?

Егор Куницкий:
С Оманом и Саудовской Аравией.

Обычный глобус стал центром притяжения внимания мальчика, очень быстро Егор выучил все столицы мира.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Мальчик даже мог без труда сказать, каким цветом обозначена на карте любая страна, а также безошибочно указать её герб и флаг. К политической карте на стене прибавилась физическая. И теперь столичный вундеркинд знает названия всех объектов и на ней.

Более того, он даже придумал свою страну.

Егор Куницкий:
Она называется Силия. Это – практически Сирия, только «р» я заменил на «л». Она расположена вот здесь.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Вот эти маленькие островки.

Потому что эти маленькие островки, как бы, часть Чили, но, всё-таки, я решил их в какую-то одну страну объединить.

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Уникальная память, усидчивость и целеустремлённость Егора поражают. Чтобы усилия ребёнка принесли плоды, взрослые позволили ему в качестве исключения проявить себя в игре-конкурсе «Глобусёнок». Учащийся 2-го класса сражался за первенство наравне со старшеклассниками. Результату были удивлены все, кроме самого Егора. 

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Егор Куницкий:
Первое место в школе, первое место в районе, первое место в городе, первое место в области, девятое место в республике.

Участие и победы в олимпиадах принесли уважение среди учеников, а всероссийское телешоу – славу не только в нашей стране.

Ксения Куницкая:
Егор так сказал: «Мама, а давай там попробуем». Мы, вообще, просто ради интереса написали анкету, я даже не знала, что там могут дети участвовать, которые не в России живут. Через 2 часа нам ответили, через неделю мы уже приехали на кастинг.

В общем, всё было сумбурно.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Вскоре минский школьник, не робея, познакомился с профессором географии Белорусского государственного университета. Эта встреча расширила границы возможностей мальчика на научном поприще.

Ксения Куницкая:
В процессе разговора она сначала так очень смущалась – стоит маленький человек, о чём спрашивать? Она: «Какое животное напоминает тебе Беларусь?» «Зубра». «А Италия на что похожа?» Егор так снисходительно: «На сапог». А потом стала спрашивать, какие страны по уровню жизни, с его точки зрения, в Европе… А какие достаточно маленькие по территории, но большие по валовому продукту? Он тогда блеснул и сказал: «Вам какой? Общий или на душу населения?» Она говорит: «Ты и это знаешь?» У них по субботам есть кружок юного географа, туда приходят абитуриенты, которые хотят поступить. Там преподаватели разные читают лекции и по физической географии, и по экономической. И она даже в процессе, когда предлагала, говорит: «Вы знаете, было бы даже интересно, если бы Егора какая-то тема заинтересовала – я вот демографией сейчас занимаюсь – присоединить его к какому-нибудь научному проекту.

Во-первых, студентам было бы интересно, как малыш работает в команде.

И ему было бы интересно».

Мама Егора – журналист. Она внимательна к его желаниям и увлечениям с самого детства. Считает Егора интересным собеседником. Ей даже самой приходится подтягивать свои знания, чтобы быть достойным оппонентом умному ребёнку.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Ксения Куницкая:
Понимаешь разницу, когда он в обществе детей находится. Я помню, в песочницу приходишь, только на фоне массы детей начинаешь понимать, что да, как-то мы сначала все оттенки знаем, дети там ещё не знают, что такое «жёлтый», «красный», а мы там уже – «лиловый», «пурпурный». Смысл, наверное, всё-таки, основной в том, что у него просто память хорошая. И он, правда, такие объёмы информации улавливает, и настолько запоминает, держит в голове: и цифры, и какие-то мелкие такие штуки. Потому что, когда карту повесили, я потом поняла: сам факт запоминания названий, глубина впадин, какие-то там мысы – он просто закрывает глаза, говорит: «Мама, я её вижу».

День необычного мальчика складывается так же, как у многих детей.

Егор Куницкий:
У меня друг увлекается космосом, и мы вечно делимся друг с другом знаниями.

Я – географией, а он – космосом.

К увлечению географией добавился интерес к музыке. Теперь Егор мечтает стать ди-джеем и посетить все страны. Он мечтает своими глазами увидеть Статую Свободы.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

Егор Куницкий:
Есть не только в Нью-Йорке, на самом деле, она есть ещё в двух американских городах. Это – Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

А также Статуя Свободы ещё есть в Токио.

Егор часто проводит время с мамой на её работе. Феноменальный ум ребёнка дал свои плоды не только в учебной среде, но и среди радиослушателей. Теперь Егор помогает им говорить грамотней.

Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий

 
 
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Когда ещё в дошкольном возрасте минчанин Егор Куницкий стал бегло читать и складывать в уме четырёхзначные цифры, его родители и представить не могли, что главным...
 
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