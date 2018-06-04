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Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий
Когда ещё в дошкольном возрасте минчанин Егор Куницкий стал бегло читать и складывать в уме четырёхзначные цифры, его родители и представить не могли, что главным увлечением их сына будет география.
Ксения Куницкая, журналист:
Егор Куницкий:
Ксения Куницкая:
Егор Куницкий:
Ксения Куницкая:
Егор Куницкий:
Ксения Куницкая:
Егор Куницкий:
Обычный глобус стал центром притяжения внимания мальчика, очень быстро Егор выучил все столицы мира.
Мальчик даже мог без труда сказать, каким цветом обозначена на карте любая страна, а также безошибочно указать её герб и флаг. К политической карте на стене прибавилась физическая. И теперь столичный вундеркинд знает названия всех объектов и на ней.
Егор Куницкий:
Потому что эти маленькие островки, как бы, часть Чили, но, всё-таки, я решил их в какую-то одну страну объединить.
Уникальная память, усидчивость и целеустремлённость Егора поражают. Чтобы усилия ребёнка принесли плоды, взрослые позволили ему в качестве исключения проявить себя в игре-конкурсе «Глобусёнок». Учащийся 2-го класса сражался за первенство наравне со старшеклассниками. Результату были удивлены все, кроме самого Егора.
Егор Куницкий:
Участие и победы в олимпиадах принесли уважение среди учеников, а всероссийское телешоу – славу не только в нашей стране.
Ксения Куницкая:
Вскоре минский школьник, не робея, познакомился с профессором географии Белорусского государственного университета. Эта встреча расширила границы возможностей мальчика на научном поприще.
Ксения Куницкая:
И ему было бы интересно».
Мама Егора – журналист. Она внимательна к его желаниям и увлечениям с самого детства. Считает Егора интересным собеседником. Ей даже самой приходится подтягивать свои знания, чтобы быть достойным оппонентом умному ребёнку.
Ксения Куницкая:
День необычного мальчика складывается так же, как у многих детей.
Егор Куницкий:
К увлечению географией добавился интерес к музыке. Теперь Егор мечтает стать ди-джеем и посетить все страны. Он мечтает своими глазами увидеть Статую Свободы.
Егор Куницкий:
Егор часто проводит время с мамой на её работе. Феноменальный ум ребёнка дал свои плоды не только в учебной среде, но и среди радиослушателей. Теперь Егор помогает им говорить грамотней.
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Знает все столицы мира, участвует в российских телешоу и работает на радио: как живёт второклассник Егор Куницкий
Когда ещё в дошкольном возрасте минчанин Егор Куницкий стал бегло читать и складывать в уме четырёхзначные цифры, его родители и представить не могли, что главным...
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