Банковские аналитики Уолл-стрит улучшают прогнозы цен на нефть 8 месяц подряд

Новости мира. Причем темпы пересмотров существенно ускорились из-за геополитических рисков в Иране и Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за них же цена нефти Brent в мае поднималась выше 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. Представители инвестиционных банков ожидают, что Brent будет в среднем стоить 70 долларов за баррель в 2018 году. Это на 6 долларов превышают апрельскую оценку.