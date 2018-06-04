В Брестской области ввели арендную плату за общежития госжилфонда

Новости Беларуси. То есть жировки в июне потяжелеют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее жильцы общежитий оплачивали только пользование коммунальными и некоторыми жилищными услугами. Теперь предстоит оплачивать и аренду выделяемых квадратных метров. При этом будет учитываться степень благоустройства. Например, стоимость 1 квадратного метра аренды комнаты в блоке с санузлом и кухней будет 1 рубль 10 копеек.