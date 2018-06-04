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«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса

05.06.2018 18:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лучшие в профессии: в Молодечно прошел конкурс среди врачей-стоматологов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса

Среди участников – шесть команд из разных уголков Минщины. В кабинет к доктору пришли и дети. Зубные мастера из центрального региона страны проводили осмотр маленьких пациентов, а после приступали к лечению. На все манипуляции отводилось 30 минут.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса

Юлия Коровкина, врач-стоматолог Жодинской городской больницы:
Победа, честно говоря, неожиданная, потому что клинический случай был непростой. Было неожиданно занять первое место.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса

Олег Живаев, главный врач Минской областной стоматологической поликлиники:
Работают профессионалы. Поэтому они умеют найти подход к ребенку, уговорить его, заинтересовать в лечении, чтобы ребенок сам понял, что ему тоже нужны здоровые зубы.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса

Победители представят Минскую область на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Минске уже в октябре 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лучшие в профессии: в Молодечно прошел конкурс среди врачей-стоматологов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди участников – шесть...
 
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