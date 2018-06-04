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«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса
Новости Беларуси. Лучшие в профессии: в Молодечно прошел конкурс среди врачей-стоматологов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди участников – шесть команд из разных уголков Минщины. В кабинет к доктору пришли и дети. Зубные мастера из центрального региона страны проводили осмотр маленьких пациентов, а после приступали к лечению. На все манипуляции отводилось 30 минут.
Юлия Коровкина, врач-стоматолог Жодинской городской больницы:
Олег Живаев, главный врач Минской областной стоматологической поликлиники:
Победители представят Минскую область на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Минске уже в октябре 2018 года.
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«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса
Новости Беларуси. Лучшие в профессии: в Молодечно прошел конкурс среди врачей-стоматологов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди участников – шесть...
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