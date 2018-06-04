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​Что NASA обнаружило на Марсе? Космическое агентство анонсировало новые заявления о жизни ни Красной планете

05.06.2018 20:10 — Разное | ОНТ  
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NASA проведёт пресс-конференцию, чтобы рассказать общественности о своих последних результатах исследований Марса. Ожидается, что будет сделано несколько заявлений. Пресс-конференция состоится на этой неделе в четверг, 7 июня. Транслировать её будут онлайн, начало в 19.00 по местному времени.

NASA пока держит в секрете то, что обнаружило на Марсе, но известно, что на пресс-конференции представят новые научные данные, которые собрал марсоход Curiosity.

Напомним, Curiosity отправили на Красную планету в августе 2012 года, чтобы изучить климат и геологию, а также исследовать, можно ли жить на Марсе, есть ли там вода.

Возможно, новые научные данные от марсохода могут касаться жизни на Марсе. Учитывая, что Curiosity недавно начал бурить марсианскую поверхность впервые за 18 месяцев, также вероятно, что заявления будут относиться к чему-то раскопанному марсоходом.

Напомним, Curiosity был вынужден отказаться от планов по отбору проб с поверхности Красной планеты после того, как в октябре 2016 года из-за механических проблем был переведён в автономный режим.

 
 
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NASA проведёт пресс-конференцию, чтобы рассказать общественности о своих последних результатах исследований Марса.
 
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