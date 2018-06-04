ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

51-летний француз начал заплыв через Тихий океан

05.06.2018 19:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В японском городе Тёси 51-летний пловец Бенуа Лекомт начал заплыв через Тихий океан.

Лекомту предстоит преодолеть расстояние около 8800 километров до Сан-Франциско. Предполагается, что путешествие продлится около полугода. Маршрут пролегает, в частности, через Большое тихоокеанское мусорное пятно, пишет The Washington Post.

Лекомт намерен плыть по 8 часов в день, преодолевая около 48 километров (30 миль) с помощью Северо-Тихоокеанского течения. Спать и есть он будет на сопровождающей его лодке. Помощники Лекомта будут отмечать с помощью GPS место, в котором он будет вылезать из воды, и возвращать его туда для следующего отрезка.

Подготовка заплыва заняла более шести лет. В случае успеха Лекомт станет первым человеком, переплывшим Тихий океан.

Его поджидают опасности в виде акул, шторма, множества медуз и очень низких температур. Он надеется привлечь внимание к проблеме изменения климата; группа ученых будет проводить исследование во время заплыва (англ. яз.).

В 1998 году Бенуа Лекомт первым переплыл Атлантический океан за 73 дня. Книга рекордов Гиннесса не засчитала это достижение из-за того, что часть расстояния он фактически проплыл на лодке сопровождения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В японском городе Тёси 51-летний пловец Бенуа Лекомт начал заплыв через Тихий океан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые ряды строительных материалов открыты на рынке «ИстПал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика